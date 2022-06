Fußball Ziel: Saison positiv abschließen

In der nächsten Saison greift der FVLB dann also in der Verbandsliga an. „Was unseren Kader anbelangt, sieht es da in der nächsten Saison gut aus. Wir haben eine gute Größe“, zeigt sich Weiß optimistisch. „Wir haben in der Rückrunde fast ausschließlich mit jüngeren Jahrgängen gespielt. Dadurch erhoffen wir uns eine schnelle Eingewöhnung.“ Mit dem Offenburger FV, FC Radolfzell, Eintracht Freiburg oder dem SC Pfullendorf tummeln sich auch in der Verbandsliga einige starke Mannschaften.