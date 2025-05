Fußball: Zu Gast beim Angstgegner

Am Rande des Abgrunds steht der Tabellendrittletzte Freiburger FC. Der Traditionsklub und ehemalige Deutsche Meister von 1907 kann sich eigentlich nur dann retten, wenn der Südbadische Verbandsliga-Zweite über die Aufstiegsrunde in die Oberliga aufsteigt. Aktuell hat der FFC 25 Punkte auf der Habenseite, steht nur einen Punkt hinter dem Viertletzten Durbachtal. Der Fünftletzte Bühlertal hat mit 34 Zählern schon neun Punkte mehr als der FFC.

Sollte Bühlertal am Zwölften VfR Hausen noch vorbeiziehen und der Zweite nicht aufsteigen, würden am Ende mit Waldkirch, dem Freiburger FC und Hausen drei Klubs in die Landesliga, Staffel 2, absteigen.

Torwart Lauer und Kalchschmidt verletzt

Auggens Trainer Marco Schneider muss in Teningen auf zwei Stammspieler verzichten. Torwart Stefan Laufer hat sich den kleinen Finger ausgekugelt, und Yannis Kalchschmidt plagt eine Zerrung. Ungeachtet dessen wollen die Auggener punkten.