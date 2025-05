Fußball: Zum Greifen nah

Bereits am Sonntag hat der FCB gleich selbst die Chance, den ersten Verfolger aus Genf auf Distanz zu halten. Mit 61 Zählern führt Rotblau die Tabelle der Super League komfortabel an und liegt ganze sechs Zähler vor Servette (55). Auf Platz drei folgen die Young Boys Bern (53), während Luzern (51), Lugano (49) und Lausanne-Sport (47) wohl nicht mehr ins Titelrennen eingreifen dürften.

Auch in Sachen Torverhältnis liegt Basel mit plus 40 deutlich vor den Kontrahenten aus Genf (plus neun), Bern (plus sieben), Luzern (plus zehn), Lugano (plus eins) und Lausanne (plus acht). So konzentriert, wie sich die Mannschaft von Fabio Celestini derzeit präsentiert, wäre jeder andere Meister als der FC Basel in dieser Saison wohl eine Überraschung.