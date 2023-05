Fußball Zunächst Gänsehaut, dann bitteres Aus

Bis zur 55. Minute ereignete sich im „Joggeli“ wenig. Und dann explodierte der St. Jakob-Park. Nach einem Laufduell im Strafraum vernaschte Amdouni Fiorentina-Innenverteidiger Igor und zirkelte die Kugel aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck.

Doch Florenz gab sich noch lange nicht geschlagen. Erneut war es Gonzalez, der in der 72. Minute das 2:1 für den AC Florenz erzielte. Nach einem Eckball prallte die Kugel unfreiwillig von Amdouni dem argentinischen Nationalspieler vor die Füße. Aus der Drehung jagte Gonzalez den Ball flach ins Basler Netz. Somit war der Gleichstand hergestellt, nachdem Basel vor Wochenfrist in Florenz mit 2:1 gewonnen hatte.

Nach diesem neuerlichen Rückstand fand der FC Basel, offensiv lange Zeit nicht mehr statt. Defensiv ergaben sich auch beim physisch schwächelnden FCB in der Defensive nun immer wieder Nachlässigkeiten. Doch ein überragender Marvin Hitz im Basler Kasten sorgte dafür, dass dieses Match in die Verlängerung ging. Der eingewechselte Luka Jovic hatte für Florenz zwei Mal den Siegtreffer auf dem Fuß. In Minute 94 reagierte Hitz gigantisch. Und in der 122. Minute jagte der einstige Frankfurter „Büffel“ aus sieben Metern die Kugel in den Basler Nachthimmel. Einmal noch, in der Nachspielzeit der Verlängerung, tauchten die Basler noch einmal im gegnerischen Strafraum auf. Doch der Ball wollte nicht ins Gästetor.

Am Sonntag Heimspielgegen den FC Lugano

Und dann kam Barak und stürzte Fans und Spieler in Rotblau mit seinem Treffer in der 129. Minute in tiefe Depression.

Die internationale Reise ist nun zu Ende. In der heimischen Meisterschaft hat der FC Basel nun noch drei Super League-Spieltage Zeit, sich in der kommenden Saison für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich für den FC Basel am Sonntag zu Hause gegen den FC Lugano. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Tore: 0:1 (35.) Gonzalez, 1:1 (55.) Amdouni, 1:2 (72.) Gonzalez, 1:3 (129.) Barak. SR: Sánchez (Spanien). Z.: 36 000.

FC Basel: Hitz – Lang, Adams Nuhu, Pelmard – Ndoye, Xhaka (88. Frei), Burger (106. Males), Calafiori – Augustin (81. Zeqiri), Amdouni, Diouf.