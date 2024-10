Fußball: Zurück in der Erfolgs-Spur

Pünktlich um 20 Uhr pfiff der Unparteiische Tobias Wursthorn unter Flutlicht in der Natur-Energie-Arena an. Zum Zuschauen verdammt war Wissam Kassem. Der FSV-Spieler fehlte seiner Mannschaft aufgrund der Roten Karte, die er am vergangenen Spieltag in Weil kassiert hatte. Wieder auf dem Platz war Serkan Korkmaz. Rheinfeldens Denker und Lenker stand nach überstandener Grippe direkt in der Startelf. Die Gäste aus Bad Bellingen schöpften bis auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Dominik Fräulin und Marvin Tröndle personell aus dem Vollen.