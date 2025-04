Fußball: Zuwachs beim FV Haltingen

Sportlicher Bereich: In der Saison 2023/24 belegte der FV Haltingen 1 mit Trainer Gianluca Pinti den vierten Platz in der Kreisliga B, Staffel 1 und der FV Haltingen 2 den sechsten Rang in der Kreisliga C, Staffel 2. In der laufenden Saison belegt die erste Mannschaft aktuell den achten Platz in der Kreisliga B und die zweite Mannschaft den sechsten Platz in der Kreisliga C. Zwei C-Jugendmannschaften, eine D- und eine E-Jugendmannschaft nehmen am Spielbetrieb teil. Daneben trainieren zahlreiche F- und G Junioren. Die C-Jugend ist in einer Spielgemeinschaft mit Bosporus FC Friedlingen.

Ziel: alle Jugendmannschaften besetzen

Bericht des Jugendleiters: Bereits im vergangenen Jahr hat der FV Haltingen laut der Mitteilung ein großes Ziel definiert: alle Jugendmannschaften besetzen. Dies ist auch weiterhin der Leitfaden. Der Verein hat im vergangenen Jahr 38 Jugendmitglieder hinzugewonnen. Darüber zeigte sich Jugendleiter Mathias Thietke sehr erfreut: „Unsere Anstrengungen tragen Früchte – über den Sportplatz im Rebgarten hinaus.“ Es gab verschiedene Aktivitäten zur Stärkung der Jugend: einen Fußballtag mit der Grundschule Haltingen, wöchentliches Fußballtraining mit dem städtischen Kindergarten in Haltingen sowie das Sportcamp der der Fundación Real Madrid Clinic.