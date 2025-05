Fußball: Zwei absolute Knaller-Duelle

FCK-Keeper Ruben Honold parierte im Hinspiel gleich zwei Elfmeter. Foto: Uli Nodler

Kandern bekommt es am Sonntag, 15 Uhr, zuhause mit dem SV Karsau zu tun. In der Au geht man äußerst gelassen in den Saison-Endspurt. „Wir stehen ja auch noch hinter Eichsel und Efringen. Wie gesagt, es ist nicht unser Ziel, Zweiter zu werden. Wir sind bisher sehr zufrieden, wie diese Saison für uns läuft.“ Auch mit Hinblick auf die kommende Runde bleibt Großklaus demütig: „Nach so einer Saison könnte man sicherlich meinen, dass unser Ziel dann der Aufstieg ist. Aber wir sind momentan alle zufrieden in der Kreisliga A. Wir wollen da wieder eine gute Rolle spielen.“

Nächste Saison in der Kreisliga A möchte auch weiter der SV Karsau spielen. Drei Punkte beträgt derzeit der Vorsprung auf den vermeintlichen Abstiegs-Relegationsplatz 14. „Ich glaube fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betont Coach Cliff Kiefer. Und selbst, wenn es am Ende erneut in die B-Klasse gehen sollte, würden die Lichter bei den Dinkelbergen definitiv nicht ausgehen. Ganz im Gegenteil. „Der Verein hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er immer wieder zurückkommt. Auf die Abstiege 2014/15 und 2018/19 folgten die Wiederaufstiege 2015/16 und 2021/22.

Die weiteren Paarungen des 27. Spieltags: FC Hausen - SV Todtmoos (Sa.; 16 Uhr); TuS Lörrach-Stetten II - FC Wallbach (Sa.; 17 Uhr); TuS Maulburg - FSV Rheinfelden II, SpVgg. Bamlach-Rheinweiler - SV Schopfheim (beide Sa.; 17.30 Uhr); FV Tumringen - FC Steinen-Höllstein (So.; 15 Uhr).