Fußball: Zwei Binzener Kopfballtore

Die Gastgeber, die das Hinspiel in Binzen noch mit 1:9 verloren hatten, nutzten im ersten Abschnitt die einzige Chance zum Führungstreffer. Das 1:0 erzielte Ben Stockburger in der 10. Minute. In der Folge übernahm der Gast aus dem Kandertal die Initiative, nutzte jedoch bis zum Pausenpfiff die sich bietenden Chancen nicht.

Das änderte sich aber nach dem Wechsel. Hannes Brenneisen, gewiss nicht der Größte im Team, köpfte nach einer Maßflanke von Ismail Demirchi den längst fälligen 1:1-Ausgleich.