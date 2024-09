Fußball: Zwei Freunde über das Spiel hinaus

Es gibt noch weitere Verbindungspunkte zwischen beiden. Ratto kam, nachdem er in Wittlingen als Trainer aufgehört hatte, für drei Wochen zum Hospitieren nach Rheinfelden. Kurz danach hätte Ratto sogar eventuell beim FSV angeheuert. Beide saßen zu jener Zeit gemeinsam am Tisch. Da Rugna war auf Trainersuche. „Ich habe sein Augenzwinkern und die Signale damals nicht verstanden“, erklärt der FSV-Vorsitzende seinen längst verflogenen Ärger von damals über sich selbst. „Tizi und ich sind dann 2022 beide zum FV Lörrach-Brombach“, sagte Ratto, der fast zehn Jahre ein Duo mit Tiziano Di Domenico bildete. Dennoch half der heutige FVLB-Teammanager seinem Rheinfelder Freund, als dort der Trainer fehlte. „Er hat uns damals beraten“, meint Da Rugna über die nicht einfache Zeitspanne beim FSV. Die beiden „können“ einfach miteinander.

Ratto hat allerdings noch einen guten Trumpf in der Hinterhand: „Patrick reist sehr gerne, gerade auch in jene Clubs, in denen ich ebenfalls Urlaub mache.“ Die Urlaubsreisen von Da Rugna könnte Antonio ganz einfach mit Hilfe seiner Frau Jutta steuern. „Seine Frau ist meine Beraterin im Reisebüro“, erklärte der Rheinfelder. Sollte folglich einmal etwas sein, könnte Ratto seinen Freund Da Rugna buchstäblich von Jutta in die Wüste schicken lassen. Diese würde es wohl ihrer Tochter Valentina nicht antun, deren besten Freund ins Abseits zu stellen. Damit dürfte folglich weniger zu rechnen sein. Ohnehin machen sich Antonio und Patrick als Freunde besser – ganz egal wie es zwischen den Teams der beiden ausgeht, auch in Zukunft.