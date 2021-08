Fußball Zwei klare Titelfavoriten

Doch das alles ist Vergangenheit. Nun soll alles besser werden. Neu-Trainer Faik Zikolli, der nach seinem Rücktritt beim FC Schönau im vergangenen Jahr wieder zurück an der Seitenlinie ist, soll mit der Mannschaft um den Aufstieg mitspielen. An Qualität sollte es nicht mangeln, verpflichtete der TuS doch mit Angelo Di Palma, Arjenit Gashi, Volkan Gültekin und Patric Lauber erfahrene Spieler, die jahrelang höherklassig unterwegs waren. Im ersten Saisonspiel geht’s für die Zikolli-Elf heute Nachmittag, 15 Uhr, zuhause gegen den FSV Rheinfelden II.

Die Landesliga-Reserve um Spielertrainer Sascha Rueb kämpft in dieser Spielzeit wohl erneut um den Ligaverbleib, kann unter anderem aber mit Anton Weis auf einen Unterschiedsspieler zurückgreifen.

Neben den Stettenern zählt der TuS Binzen zu den großen Titelaspiranten (siehe Interview). Die Elf von Trainer Karl-Frieder Sütterlin bekommt es am Samstag ab 18 Uhr mit dem FC Steinen-Höllstein zu tun. Auch beim einstigen Oberligisten hat sich in der fast neunmonatigen Pause einiges getan. Trainer Lars Heitzmann, der die Nachfolge von Oguz Dogan angetreten hat, muss 14 Abgänge kompensieren. An einen Platz ganz vorne ist daher nicht zu denken.

Der FC Hauingen strotzt vor dem Start nur so vor Selbstvertrauen, zerlegte die Mannschaft von Trainer Mick Fahr Ligakonkurrent FC Hausen zuletzt im Bezirkspokal mit 12:1. „Wir wissen das Ergebnis richtig einzuordnen“, lässt Fahr wissen, der gegen den SV Schopfheim am Samstag ab 16 Uhr einen „engen Fight“ erwartet. Wie weit es für den FCH in dieser Spielzeit gehen kann, bleibt noch abzuwarten. Fahr: „Man sollte erst einmal zehn, elf Spieltage schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir möchten am Ende aber schon einen Platz im oberen Tabellendrittel einnehmen. Die lange Pause hat jedoch Substanz gekostet.“

Zum Favoritenkreis wird auch der SV Schopfheim gezählt. Uwe Kraehling, der nun gemeinsam mit Jörg Nägelin das Kommando beim SVS innehat, stapelt aber zunächst etwas tiefer: „Favoriten sind ganz andere Teams. Wir hatten viele Abgänge zu verzeichnen, die wir so schnell nicht kompensiert bekommen. Daher müssen wir uns in dieser Runde konsolidieren.“ Das Ziel ist klar: „Wir wollen nicht in Abstiegsgefahr geraten und am Ende einen Mittelfeldplatz erreichen.“ Mittelfristig soll der Blick nach oben gerichtet werden. „Unser Anspruch ist aber schon, dass wir uns in den nächsten Jahren an das Niveau der Spitzenteams herantasten.“ Kraehling, der als Spieler, Jugend-, und Aktivtrainer sowie als Jugendleiter insgesamt auf 30 Jahre beim SV Schopfheim kommt, freut sich diebisch auf die neue Aufgabe: „Mein Kumpel und ehemaliger Mannschaftskamerad Andreas Gsell ist jetzt Präsident. Er hat mich gebeten, zusammen mit Jörg Nägelin die erste Mannschaft zu betreuen, und da konnte ich natürlich nicht ablehnen.“ Kurios: In der Jugend war Kraehling noch Trainer von Nägelin. „Wir beide verstehen uns sehr gut. Sein Vater Gerhard war übrigens auch mal mein Trainer. Hier geht alles sehr familiär zu“, macht Kraehling deutlich.

Auch Schliengen ist eine Menge zuzutrauen

Einiges zuzutrauen ist in dieser Runde wohl wieder den Sportfreunden Schliengen, die heute ab 15.30 Uhr beim FV Degerfelden gastieren. „Wir wollen an die Vorsaison anknüpfen und unter den Top fünf mitspielen“, gibt Coach Alex Schöpflin die Richtung vor. Deutlich jünger als zuvor ist nun der Kader des FV Degerfelden. Auch Spielertrainer Patrick Streule hat den Verein verlassen. Neu an der Seitenlinie ist Leo Petretta. Für seine Schützlinge wird es wohl einzig und alleine um den Klassenerhalt gehen.

Spielertrainer Fabian Kluge muss beim FC Huttingen mit Guido Perrone nicht nur auf einen seiner besten Freunde verzichten, sondern zudem auch auf einen treffsicheren Stürmer. Den Routinier zog es bekanntlich zum TuS Binzen. „Guido kann man nicht eins zu eins ersetzen. Wir versuchen das auf mehrere Schultern zu verteilen, was in der Vorbereitung schon sehr gut geklappt hat“, betont Kluge und fügt hinzu: „Nun müssen die Jungs eben mehr Verantwortung übernehmen.“ Uwe Berger, der lange für den TuS Efringen-Kirchen arbeitete, unterstützt Kluge ab sofort an der Seitenlinie. „Er bringt noch einmal einen anderen Blickwinkel von außen hinein. Bis jetzt klappt das schon sehr gut.“ Die Rebländer wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Ligaverbleib sammeln. Die erste Aufgabe steht heute Nachmittag (17 Uhr) beim SV Todtnau bevor.

Zwei Teams, für die es wohl gegen den Abstieg gehen wird, sind der FC Hausen und der SV Liel-Niedereggenen. Gleich am ersten Spieltag kommt es im Wiesental morgen ab 15 Uhr zum direkten Duell. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, lässt Hausens Trainer Atilla Ürgen wissen. Einfach wird das aber nicht. „Wir haben einen kleinen Kader, daher werden wir auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen.“ Zeitgleich duellieren sich der TuS Kleines Wiesental und die Reserve der SG FC Wehr-Brennet. Bereits gestern traf der FC Wittlingen II den SV Eichsel. Der SV Weil II hat zunächst spielfrei.