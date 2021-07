Fußball Zwei Monate, 182 Urteile

Der Spielbetrieb selbst war jedoch – wie hätte es auch anders sein können – arg von der Corona-Pandemie gebeutelt. So wurden die Meisterschaften nach der zunächst unterbrochenen Saison letztlich endgültig annulliert. Und das galt schließlich auch für die Pokalwettbewerbe. Pokale blieben allesamt im Schrank. Auch die Hallensaison 2019/2020 fiel komplett der Corona-Pandemie zum Opfer.

Für die trotz allem vielfach geleistete Jugendarbeit zollte der Bezirksjugendwart aber einen anerkennenden Dank. Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin war es vorbehalten, Ehrungen vorzunehmen. Sportrichter Werner Bolte (Lörrach) erhielt für bald 20 Jahre im Ehrenamt die goldene Verbandsnadel. Die SBFV-Nadel in Silber dürfen sich Thomas Schmitt (Lörrach/Schulfußball) und Schiedsrichter Ramon Leisinger (SV Albbruck) künftig anheften. Die Ehrennadel für siebenjährige Funktionärstätigkeit erhielt Patrick Da Rugna vom FSV Rheinfelden.

Sportrichter Bolte schlug in Laufenburg kritische Töne an. Insgesamt habe es in den zwei Monaten des Spielbetriebs bis Ende Oktober 2020 sage und schreibe 182 Urteile gegeben. „Das ist für diese kurze Zeit nun wirklich nicht von schlechten Eltern“, grantelte Bolte. Insgesamt wurden Strafgelder in Höhe von 7090 Euro verhängt. Und das zumeist an die „üblich verdächtigen Vereine“, so Bolte. Bestraft werden mussten unter anderem 22 Platzverweise mit 65 Tagen an Spielsperren.

Wie gewohnt hatte er zu guter Letzt noch ein besonderes Schmankerl parat. Da sei doch auf einem Spielberichtsbogen gleich viermal der exakt gleiche Name vermerkt worden – für Trainer, Schiedsrichter, Betreuer und Spieler. Als er dann beim Verein anrief und nachfragte, erhielt er die Antwort, dass diese Person tatsächlich in diesem Verein alles alleine erledigen müsse.

Bolte, seit 2005 im Amt, wurde erneut wiedergewählt. Er ist in seiner letzten Amtsperiode, die im Frühjahr 2023 enden wird, nur noch für den Jugendbereich zuständig. Den Part für die Aktiven hat Karlheinz Vögtle übernommen.

Spannung pur war dann bei der Abstimmung über den kommenden Ausrichter des Jugendbezirkstags angesagt. Dabei setzte sich der JFV Region Rheinfelden knapp mit 172 Stimmen gegen den TuS Binzen (157) und den FC Schönau (102) durch.

87 Vereine des Bezirks waren in der Rappensteinhalle anwesend, gleich acht Vereine fehlten unentschuldigt.