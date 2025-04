Der Fußball-Kreis C-Ligist SV Liel-Niedereggenen verstärkt sich zur kommenden Saison gleich zweifach. Joschua Graser und Silas Baumert kehren nach drei Jahren zum Verein zurück. Joschua Graser verstärkt das Team im zentralen Mittelfeld. Silas Baumert wird die Offensive bereichern. Die beiden 19-Jährigen durchliefen in ihrer Jugend sämtliche Nachwuchsteams des SV Liel-Niedereggenen, bevor sie im Sommer 2022 in die A-Jugend des FC Auggen wechselten. Zuletzt sammelten die beiden Akteure in der Reservemannschaft des FC Auggen ihre ersten Erfahrungen im Aktivbereich. „Wir freuen uns riesig, dass Joschua und Silas wieder da sind“, so Andreas Schwarz, erster Vorstand des SV Liel-Niedereggenen. „Beide kennen den Verein, die Leute und bringen Qualität mit.“ pd