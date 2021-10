Fußball Zwei Standards bringen Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel verwandelte sich die Begegnung nicht in ein Chancenfestival. Nach 20 Minuten erhöhte Julian Jäger mit der ersten richtigen Möglichkeit erneut per Kopf nach einer FSV-Ecke. Jeremy Stangl hatte im Anschluss noch „zwei gute Chancen“, so Gottschling, um den Heimsieg noch deutlicher ausfallen zu lassen, ließ diese aber ungenutzt.

Für den FSV-Trainer zählten am Ende aber nur die drei Punkte: „Das geht in Ordnung, Hauptsache gewonnen.“ Zumal seine Schützlinge gezeigt hätten, dass sie sich auch durchbeißen können, wenn es mal nicht so leicht läuft. Und: Der Vorsprung des FSV auf die Konkurrenz ist jetzt groß. Durch die 2:3-Niederlage des SV Au-Wittnau beträgt der Abstand auf die beiden Verfolger Herbolzheim und Au-Wittnau neun Zähler.

Möglicherweise war es für den Spitzenreiter übrigens das letzte Spiel im Europastadion. Gottschling erklärte: „Es passt zwar noch nicht alles hundertprozentig auf dem neuen Platz, aber eventuell werden wir in 14 Tagen bereits dort spielen.“