Fußball Zweimal gegenden FFC

Bevor sich der Oberligist aber in zwei Wochen im Waldstadion vorstellt, gastieren die Nullachter am kommenden Sonntag (Spielbeginn: 11 Uhr) nach freiem ersten Spieltag erst einmal in Freiburg bei der U 23 des FFC, die ihr Auftaktspiel beim FC RW Stegen mit 3:2 gewonnen und damit die ersten drei Punkte eingefahren hat. Gegen die U 23 des FFC zu punkten wird sehr schwer, zumal die Nullachter entgegen der Pokalbegegnung urlaubsbedingt wieder auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft angewiesen sein werden.

Coach Michael Wasmer kann gerade einmal auf acht Feldspieler aus dem Kader der „Ersten“ zurückgreifen. Die SV 08 Reserve stellt vier Mann zur Verfügung. Abwarten muss man nun auch, wie sich die viel versprechenden jungen Nachwuchsspieler in den Pflichtspielen schlagen werden. In Anbetracht dieser schwierigen Situation wäre ein Punktgewinn am Sonntag sicher ein Erfolg. In der Woche danach soll sich die schwierige personelle Lage wieder etwas entspannen.