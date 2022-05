Fußball Zweite Halbzeit 1:0 gewonnen

Auch, weil die Gastgeber im zweiten Abschnitt den einen oder anderen Gang zurückschalteten, kam der FVLB in den zweiten 45 Minuten besser ins Spiel. „Das sind wir tiefer gestanden, haben die Räume enger gemacht. Diese Taktik hat unserem Spiel gut getan. So standen wir in der Abwehr deutlich besser“, lobte Aktas sein Team. Der erste Gästetreffer wäre beinahe schon zwei Minuten nach Wiederanspiel gefallen. Pinkes Hammer landete jedoch an der Latte und nicht im Nöttinger Gehäuse. Schließlich war ein Spieler aus der U23 des FVLB mit einem ganz langen Namen für den Ehrentreffer in dieser Partie verantwortlich. Fabiano Cosimo Durante erzielte sein erstes Tor in der Oberligamannschaft des FV Lörrach-Brombach.