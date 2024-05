Fußball: Zwischen Team und Trainer stimmt’s

„Es ist unser Ziel, ohne Niederlage die Saison zu beenden. Ich kann versprechen, dass wir bis zum Schluss den Fuß auf dem Gaspedal lassen. Das sind wir uns selbst, aber auch vor allem unseren tollen Fans schuldig. Und natürlich auch allen anderen Mannschaften gegenüber, da diese schließlich noch um die entsprechenden Platzierungen kämpfen. Der Fairness halber sind wir auch verpflichtet, das bestmögliche Spiel abzuliefern“, macht Fahr vor dem Spitzenspiel am Samstag (15 Uhr) beim SV Eichsel deutlich.

Immer mehr legen die Hauinger auch den Fokus auf die Einbindung von Jugendspielern. So wurde etwa Jannis Sautter zuletzt ein ums andere Mal in der ersten Mannschaft eingesetzt, beim 8:0 gegen Todtnau durfte er sich sogar in die Torschützenliste eintragen lassen. „Wir haben in dieser Saison den einen oder anderen Jungen eingebaut und werden in der kommenden Saison in der Bezirksliga dann insgesamt fünf eigene ehemalige Jugendspieler im Kader der ersten Mannschaft integrieren“, berichtet Fahr.