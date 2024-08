Fußballcamp beim FSV Rheinfelden: Kicken mit dem KSC

Das heute zu Ende gehende Fußballcamp im FSV-Stadion beinhalte die Grundthematik des Fußballsports wie das Passspiel, die allgemeine Technik, das Dribbling und vielerlei andere spielerische Elemente, sagt der FSV-Vorsitzende. Darüber hinaus würden während des Fußballcamps von den eigens angereisten KSC-Trainern auch die Grundwerte des Fußballsports wie Pünktlichkeit und Teamgeist vermittelt. Positiv überrascht zeigt sich Da Rugna darüber, dass das Trainerteam sogar die Sauberkeit an den Tischen nach dem gemeinsamen Mittagessen mit in die Beurteilungen einbezieht.

Insgesamt beteiligen sich am KSC-Camp in Rheinfelden 24 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, darunter auch einige fußballbegeisterte Mädchen. Sie alle wurden für das Camp auch bestens – und vor allem stilecht – ausgestattet. So fehlten weder die KSC-Trikots, die KSC-Hosen noch die Stulpen und vieles andere, was einen echten Karlsruher Kicker ausmacht.