Fußballer: Beckham-Sohn Romeo und Freundin haben sich getrennt

Lörrach Die CDU-Kandidaten

Die CDU hat am Freitag ihre Listen für die Kommunalwahlen am 9. Juni aufgestellt. Ulrike Krämer steht auf Platz eins der Liste für den Gemeinderat, Lörrachs frühere Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm führt die Liste für den Kreistag an.