Fußgängerzone Chance oder Schnapsidee?

Schauen Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, künftig in die Röhre?

Nein! Für alle Menschen, gerade ältere Bürger, die auf ihr Auto und damit auch auf Parkplätze in nächster Nähe angewiesen sind, wird es trotz des Wegfalls der 31 Parkplätze in diesem Abschnitt weiterhin Parkmöglichkeiten geben. Des Weiteren werden Behindertenparkplätze und Taxi-Stellplätze an der Schillerstraße (vor der Volksbank) ausgewiesen. Daher bleibt die Erreichbarkeit von Arztpraxen, Apotheken und weiteren Dienstleistungen in der Hauptstraße gewahrt. Die Parkhäuser in nächster Nähe weisen mehr als 1100 Plätze aus.

Ja! Nicht alle (genauer gesagt, die wenigsten) älteren oder eingeschränkten Mitbürger gelten deshalb als behindert, können also die von der Stadt erwähnten Parkplätze (Behindertenparkplätze) gar nicht nutzen. Auch können es sich gerade diese betroffenen Personen oft nicht leisten, für jede Besorgung und für jeden Arztbesuch die Gebühren in der Galerie oder Kaufring zu bezahlen, und schon gar kein Taxi. Nicht umsonst fürchten auch die Arztpraxen die Einführung der Fußgängerzone.

Wollen die Leute nur schnell in den Laden und wieder weg?

Nein! Ein Zentrum ist nicht nur identitätsstiftend, sondern zugleich das Aushängeschild einer Stadt. Weil sich hier die wichtigsten Handels-, Mobilitäts- und Kommunikationsstränge treffen kommen viele Menschen hierhin, um zu verweilen. Doch Dreck, Lärm, Staub und Hitze stehen dem entgegen. Wollen wir ein attraktives Zentrum, ist das nur möglich, wenn wir Störeinflüsse reduzieren und die Wohlfühlfaktoren schaffen.

Ja! Weil bietet nicht die Infrastruktur, die ein „Verweilen“ interessant macht. Ein kurzes, gerades Stück Straße kann nicht die Attraktivität bieten wie ein Zentrum. Weil bietet den Vorteil, dass man auf die Schnelle etwas erledigen kann. Als Erholungs- und Erlebniszentren könnte man andere Zonen der Stadt entsprechend gestalten und nutzen, zum Beispiel den Rathausplatz mit der Umgebung und der Verbindung zur Dreiländergalerie.

Schaut die Stadt dem Ladensterben in der Innenstadt nur zu?

Nein! Die Herausforderungen der vergangenen Jahre setzen den Handel immer stärker unter Druck. Schon seit längerer Zeit findet in der Hauptstraße ein „Trading down“ statt. Eine Entwicklung also, weg von einem vollständigen Angebot mit pulsierendem Leben hin zu mehr Leerstand inklusive ausbleibender Kundschaft. Diese Verschlechterung geht häufig mit Preissenkungen und in deren Folge nachlassender Investitionstätigkeit einher. Es beginnt ein Teufelskreis, Weil am Rhein ist da kein Einzelfall. Die Stadt hat dabei nur die Möglichkeit, die äußeren Rahmenbedingungen zu ändern. Durch die Einrichtung einer Fußgängerzone werden wir mehr Menschen in das Weiler Zentrum locken und das wird die Hauptstraße in Folge wieder für Investoren interessant machen. Eine Fußgängerzone wäre eine Möglichkeit, den Standort Innenstadt für die Kundschaft zu gestalten.

Ja! Das „Trading down“ wird durch die Fußgängerzone nicht gestoppt, im Gegenteil, es ist eine Verschlimmerung zu erwarten. Es gibt im Bereich der 20er-Zone noch Geschäfte mit einem guten Angebot, die sich aber nicht mehr halten können, wenn sie ihre Kundschaft verlieren. Kommt man nicht mehr in die Stadt, bestellt man online, was zu weiterem Ladensterben beiträgt. Wie soll der Einzelhandel um seine Kundschaft werben, wenn diese aufgrund der erschwerten Bedingungen nicht mehr kommen kann oder nicht mehr kommen will? Was kommt dann? Läden, die wir eigentlich nicht wollen, die aber offensichtlich die Möglichkeit haben, höhere Mieten zu bezahlen? Dazu dann Ladenketten, wie es sie überall gibt, auf Kosten von alteingesessenen Familienbetrieben? Wollen wir das?

Entscheidet die Stadt über die Köpfe der Gewerbetreibenden hinweg?

Nein! Stadtverwaltung und Gemeinderatsfraktionen haben sich nach konstruktiven Gesprächen im Herbst 2022 auf Bitte von 34 angrenzenden Gewerbetreibenden darauf verständigt, den Termin der Einführung auf den 15. April zu verschieben. Dieser Bitte wurde entsprochen. Seither finden auch regelmäßige Treffen statt. Um auf die speziellen Fragen der Händler einzugehen, wurde ein „Runder Tisch“ gebildet. Dabei werden Vorschläge und Ideen diskutiert, Maßnahmen besprochen und aktuelle Zwischenstände bekannt gegeben.

Ja! Die Stadt hat tatsächlich auf Bitte der Gewerbetreibenden den Termin verschoben. Erst jetzt wird auch darüber mit den Betroffenen diskutiert. Doch zuvor wurde die Einführung der Fußgängerzone beschlossen, ohne die Geschäftsleute und die Anwohner in irgendeiner Weise mit einzubeziehen oder informiert zu haben. Bleibt zu hoffen, dass es, egal wie das Ergebnis der Abstimmung sein wird, es neben den Gesprächen mit den Gewerbetreibenden auch einen Austausch mit der Bevölkerung geben wird.

Geht es nur darum, schnell von A nach B zu kommen?

Nein! Der Sinn einer Stadt ist es, ein Lebens- und Aufenthaltsort für Menschen zu sein – nicht eine Transitstrecke für tonnenschwere Fortbewegungsmittel, die es Fußgängern erschwert, sich frei im Raum zu bewegen. Der heutige Platzanspruch, welcher dem Auto im öffentlichen Raum eingeräumt wird, ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Lenkung des motorisierten Individualverkehrs auf das Vorrangstraßennetz von B 317 und B 3, hat positive Aspekte für Anwohner und Besucher der Innenstadt zur Folge. Sie verringert den Parksuchverkehr, fördert den Fuß- und Radverkehr und schafft mehr Raum. Statt betonierten Autostellplätzen könnten Grün-, Spiel-, Sitz- und Begegnungsflächen entstehen, die zum Verweilen einladen.

Ja! So ist das im Alltagsleben. Nicht jeder kann seine alltäglichen Besorgungen und Termine zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen und nicht jeder hat die Zeit, für einen Einkauf Stunden zu opfern. Die Menschen haben immer mehr Verpflichtungen. Da muss es tatsächlich manchmal schnell gehen. Grundbedürfnisse sollten einfach zu erledigen sein. Umso mehr Zeit bleibt dann für Freizeit und somit auch Bewegung und Sport zur Förderung der Gesundheit. Eine Einschränkung des Automobilverkehrs wäre in unserer Stadt durchaus denkbar, wenn akzeptable und bezahlbare öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen würden, was aber leider nicht der Fall ist. Man kann eben nicht, mit unseren öffentlichen Verkehrsmitteln schnell von A nach B kommen. Erst sollten solche Themen überdacht werden, bevor man an eine Fußgängerzone denkt.

Abstimmung am Sonntag

Beim Bürgerentscheid

sind am Sonntag rund 22 250 wahlberechtigte Weiler Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Einführung der Fußgängerzone ist zugestimmt, wenn die Mehrheit mit „Nein“ stimmt. Abgelehnt ist sie, wenn die Mehrheit ihr Kreuzchen bei „Ja“ macht. In beiden Fällen muss ein Quorum von 20 Prozent erreicht werden.