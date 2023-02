Futsal Den Sinn nicht immer verstanden

Über elf Stunden kickten die A- bis D-Jugend-Mannschaften beim Endrundenturnier der Bezirksmeisterschaften in der Wintersbuckhalle. „Es war ein langer Fußballtag. Fazit ist: Wir haben recht gute Spiele gesehen, mit vielen guten Mannschaften“, so Bezirksjugendwart Harald Fengler. Allerdings muss man auch konstatieren, dass viele Partien hektischer wurden, wenn auch die Altersklassen nach oben gingen. „Das ist ja nichts Neues, dass eine A-Jugend anders zu Werke geht als eine D-Jugend“, so Fengler, der allerdings auch deutliche Worte in Richtung der Mannschaften und auch der Schiedsrichter fand. „Was mich immer wieder stört, ist dass wir Futsal spielen und Futsal körperlos ist.“

Schlechte Regelkunde der Schiedsrichter

Vor allem die Tacklings am Boden, die auf dem Rasen normal , im Futsal aber verboten sind, wurde von den Schiedsrichtern kaum geahndet. „Solche Sachen ärgern mich maßlos. Die Schiedsrichterzunft sagt immer, dass sie soundsoviele im Futsal ausgebildete Schiedsrichter hat. Das Einzige, was sie können, ist „eins, zwei, drei“ zählen“, schimpfte Fengler vollkommen zurecht. „Aber die Fouls zu unterbinden und die Spieler auch mal für zwei Minuten vom Platz zu stellen, das schaffen sie nicht.“