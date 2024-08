Futuristische Stadt Nusantara Fliegende Taxis: Indonesiens neue Hauptstadt hebt ab

"Nusantara ist als lebendiges Labor für Innovationen konzipiert, und dieser erfolgreiche Testflug ist ein Beweis dafür, dass wir uns dabei ultramodernen Technologien wie urbaner Luftmobilität verpflichtet haben", sagte Muhammad Ali Berawi, der bei der Hauptstadtbehörde von Nusantara für grüne und digitale Transformation mitverantwortlich ist. Der Testflug sei ein "bedeutender Meilenstein" gewesen.

Er wurde just an dem Tag durchgeführt, an dem Noch-Präsident Joko Widodo erstmals nicht in Jakarta, sondern in einem Büro im neuen Präsidentenpalast von Nusantara arbeitete. Erst kürzlich hatte der beliebte Politiker erklärt, dass die erste Bauphase bereits zu 80 Prozent abgeschlossen sei.

Natur wird mit High-Tech gepaart

Jokowi, wie der Regierungschef in seiner Heimat genannt wird, hatte den Umzug nach Nusantara 2019 angekündigt. Grund ist vor allem, dass die bisherige Hauptstadt Jakarta auf Java langsam untergeht und bereits weite Teile der Stadt unter dem Meeresspiegel liegen. Bis 2050 könnte das gesamte Gebiet von Nord-Jakarta überflutet sein. Hinzu kommen Verkehrschaos und Smog in der Mega-Metropole mit elf Millionen Einwohnern (und sogar fast 34 Millionen in der Metropolregion).