Galanacht auf Schloss Beuggen Caruso: Die Legende lebt

Eloquent und humorvoll

Nacheinander stellten sich die Tenöre mit einzelnen Arien vor, und bald hatte man seinen Lieblingssänger erkoren. Man konnte wählen zwischen dem Tenor-Edelklang des Römers Alessio Borraggine und des aus Parma angereisten Andrea Cesare Coronella, der ein echter Neapolitaner und Botschafter des Museums Enrico Caruso in dessen Geburtshaus in Neapel ist. Als solcher konnte er sehr authentisch die neapolitanische Canzona „Torna a Surriento“ singen und sich auch im Lied „Mattinata“ auf heimatlich-musikalischem Terrain bewegen. Dass Coronella mitwirkte, war eine Ehre für den Veranstalter Classica Opera Europa, deren Intendant Michael Vaccaro sehr eloquent und humorvoll durchs Programm führte. Vaccaro sprach in seiner Conférence viel über Caruso und den Film „Der große Caruso“ von 1951 mit Mario Lanza, so dass sich das Bild des Jahrhundertsängers rundete.