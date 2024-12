Games-Branche Bestes Computerspiel: Survival-Action "Enshrouded" sahnt ab

Die Ausrichtung der Preisverleihung wird unter anderem vom Land NRW mitfinanziert. "Wenn Kreativität und technische Leistungsfähigkeit Hand in Hand gehen, entstehen großartige Spiele", sagte NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) und fügte hinzu, dass die prämierten Spiele dies eindrucksvoll unterstrichen.

Preisträger anderer Kategorien

Das Wiener Studio Microbird setzte sich mit dem Actionspiel "Dungeons of Hinterberg" in der Kategorie Indie Game durch, die Slow Bros. GmbH aus Köln mit dem Abenteuerspiel "Harold Halibut" in der Kategorie Grafik und Osmotic Studios aus Hamburg mit dem Rollenspiel "Closer the Distance" in den Kategorien Story, Audiodesign und Innovation. Im letztgenannten Spiel geht es um die Folgen eines tödlichen Autounfalls, ein junges Mädchen stirbt und seine Liebsten müssen mit ihrer Trauer zurechtkommen. Aufgabe des Spiels ist es, bei der Trauerbewältigung zu helfen und Mut zu machen - eine ungewöhnliche Story, die die Jury des Entwicklerpreises überzeugt hat.