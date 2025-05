Damit setzt Keen Games seinen Erfolgskurs fort: Schon im Dezember hatte "Enshrouded" bei dem in Köln vergebenen Deutschen Entwicklerpreis in vier Sparten abgesahnt - nun konnten sich die Macher bei der Verleihung in der Bundeshauptstadt gewissermaßen die Krone aufsetzen. "Wir haben extrem viele Jahre in das Projekt reingesteckt, es war zeitweise ein steiniger Weg - aber es ist super, am Ende so viel Anerkennung für das Werk zu bekommen", sagte Keen-Games-Kreativdirektor Antony Christoulakis.

Worum es in dem Game geht

In "Enshrouded" kämpfen Spielerinnen und Spieler in einer Fantasy-Welt mit Schwert, Pfeil und Bogen gegen Untote, die "Legionen des Nebels". Dabei müssen die Gamer Kämpfe austragen, Häuser bauen und andere Herausforderungen bestehen. "Enshrouded" heißt auf Deutsch "eingehüllt", es kam Anfang 2024 heraus und wurde zu einem Hit unter Gamern. Auf der Internetplattform Steam kommt es bereits auf mehr als vier Millionen Spielerinnen und Spieler.