Games Microsoft sichert Rivalen Zugang zu Spielen zu

Sollte es zu einer Übernahme von Activision Blizzard kommen, würden Spieleklassiker wie der Shooter "Call of Duty" künftig auch auf dem Streamingdienst Geforce Now verfügbar sein, kündigte Microsoft-Manager Brad Smith am Dienstagabend in Brüssel an.

Am Morgen war bereits bekanntgeworden, dass Microsoft auch Nutzern der Nintendo Switch das Spiel bereitstellen will. Diese hat im Vergleich zur Xbox von Microsoft und zur Playstation von Sony aber eine deutlich geringere Leistung.