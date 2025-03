Games Verbraucher geben weniger Geld für Computerspiele aus

Computerspiele aus Deutschland spielen nur eine Nebenrolle in dem Gaminggeschäft. Einer Schätzung zufolge fließen weniger als fünf Prozent der Ausgaben in heimische Produktionen. Unter den Top 20 der am stärksten verkauften Neuerscheinungen des Jahres 2024 ist kein einziges deutsches Spiel zu finden, in der Spitzengruppe sind das Fußballspiel "EA Sports FC 25" und das Shooter-Game "Call of Duty: Black Ops 6". Ein Verkaufserfolg aus Deutschland jenseits der Top 20 war nach Verbandsangaben das Survival-Actionspiel "Enshrouded" des Frankfurter Studios Keen Games.