Ganz Lörrach singt: In der Innenstadt erklingen hunderte Stimmen

Der Fokus liegt auf der menschlichen Stimme.

Dieses Jahr wird der Fokus des Gesangstags auf die reine menschliche Stimme gelegt, will heißen: Die meisten Sänger treten ohne Verstärkung, quasi „unplugged“ auf. Der authentische Gesang soll im Vordergrund stehen – so wie es in den Anfangsjahren von „Lörrach singt!“ auch war. Macks Motto: „Back to the roots.“ In den vergangenen Jahren waren indes zahlreiche Künstler mit elektronischer Verstärkung aufgetreten, nach ihrem Geschmack etwas zu viele. Außerdem unterstreiche der Verzicht auf Technik die aktuellen Sparmaßnahmen. Wenn Musiker indes ihr eigenes Mikro oder E-Piano mitbringen, hat sie nichts dagegen.