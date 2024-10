Hentschel kritisierte den Mangel an festen Rahmenbedingungen und die Definition der Qualität von Arbeitskräften in der Ganztagsbetreuung und forderte von der Politik Nachbesserungen. Bis jetzt sei völlig unklar, wie die in Kürze geforderte Ganztagsbetreuung an Schulen mit Leben gefüllt werden soll. Der Rechtsanspruch ab 2026 sei bereits beschlossen – die Ausgestaltung des Angebots aber sei noch völlig offen. Der Anfang sei in Schopfheim zwar gemacht, aber das Angebot stecke in den Kinderschuhen und es gebe viele Fragezeichen.

Betreiber hängen in der Luft

Der Ganztagsbetrieb beginne ab 12 Uhr mit der Mensabetreuung, nachmittags könnten den Schülern verschiedene Freizeitgestaltungen geboten werden, ob kreativ oder sportlich, ruhig oder spielerisch. Die räumlichen Möglichkeiten dafür seien inzwischen auch geschaffen – in Form neuer Container.