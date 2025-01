Ein Unbekannter hat acht Gasflaschen von dem Gelände der Tankstelle an der Straße Schönenbuchen gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 3.45 Uhr. Laut Polizeibericht hebelte der Unbekannte mit „brachialer Gewalt“ das Gasflaschendepot auf. Danach lud er die Gasflaschen in ein Fahrzeug. Die Höhe des Schadens ist der Polizei nicht bekannt.