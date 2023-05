Gastbesuch in Pietrasanta Partnerschaft lebt durch Musik

Das mit Hilfe der Vorsitzenden des Komitees für Städtepartnerschaften Marlen Geheeb (Grenzach-Wyhlen) und Daniela Zalcetti (Pietrasanta) geplante Benefizkonzert fand am vergangenen Freitag im vollbesetzten Teatro di Sant’Antonio in Tonfano, Marina di Pietrasanta, statt.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Francesca Bresciani, als Gemeinderätin unter anderem für Städtepartnerschaften zuständig, und Daniela Zalcetti, entführte das AOG unter der Leitung von Tanja Rauschenberger sein Publikum in das Reich der Musik. Neben klassischen Stücken wie der Ouvertüre aus Rossinis Oper Seramide fanden vor allem die rhythmischen und mitreißenden Stücke des Motion Trios großen Anklang. Unter den Gästen waren auch Lino Viviani, der ehemalige Dirigent des in Grenzach-Wyhlen bestens bekannten Coro Versilia, sowie Marco Pasquini, der Dirigent der Filarmonica di Capezzano Monte, die ebenfalls schon in der Doppelgemeinde aufgetreten sind.