Gastgeschenk im Weißen Haus Merz schenkt Trump Geburtsurkunde seines deutschen Vorfahren

Friedrich und seine Frau Elisabeth bestiegen 1905 ein Schiff in die USA, wenige Monate später wurde Donald Trumps Vater in New York geboren. Dort starb Friedrich 1918. Seine Frau Elisabeth, die 1880 auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Trump-Hauses in Kallstadt geboren worden war, starb 1966.

Auch Merkel brachte Geschenk mit Bezug zu Kallstadt mit

Als "deutsche Heimat von Donald Trump" steht Kallstadt bereits seit dem Sieg des Republikaners bei der Präsidentschaftswahl 2016 im Fokus internationaler Medien. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) brachte Trump bei einem Besuch im Weißen Haus einen Kupferstich von 1705 mit – mit einer Karte der Pfalz, auf der der Winzerort zu sehen ist. Zu einem Besuch kam es nicht.

Kommt es während Trumps zweiter Amtszeit dazu? Er würde die Aufgabe annehmen, dem US-Präsidenten das "schmucke Winzerdorf" zu zeigen, und mit ihm in die Kirche gehen, in dem seine Großeltern getauft wurden, sagt Kallstadts Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Ob Trump dies aber überhaupt wünsche und was es ihm bedeute, wisse er nicht.