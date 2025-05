Gastronomie: Ältestes Gasthaus in Schliengen steht zum Verkauf

Am Freitag Vormittag durftet es bereits nach frisch gebackenen Pinsen, die nach und nach mit einem Schieber aus dem Ofen gefischt werden. „Wir haben ganz normal geöffnet“, ruft der freundliche italienische Koch auf Nachfrage aus dem geöffneten Fenster. Bis auf den Ruhetag am Dienstag gibt es in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude täglich Pinsa, Pizza und andere italienische Gerichte.