Gastronomie Ein Nein zum Zweit-Schicht-Essen

„Da käme Stress auf“

Das plagt auch Jörg Buchleither vom Hotel-Restaurant „Adler“. „Wir haben 100 Gästeplätze im Restaurant und können diese gar nicht zwei Mal belegen, ohne dass Stress aufkäme“, sagt Buchleither. Und betont, dass ihm 100 zufriedene Gäste viel lieber sind als 150 Gäste in zwei „Schichten“, die sich dann abgefertigt fühlen. Der „Adler“-Wirt ist trotz der Personalproblematik sehr zufrieden mit dem Geschäft seit Sommer vorigen Jahres - und das in Hotel und Restaurant. In letzterem habe er auf die Personalsituation reagieren müssen dergestalt, dass mit Ausnahme von Sonntag kein Mittagsservice angeboten wird, sondern nur abends gespeist werden kann.

Martin Hauri vom Hotel-Restaurant „Krone“ in Wiechs bezeichnet die aktuelle Geschäftsentwicklung im Familienbetrieb als „so gut wie lange nicht – trotz Personalnotstand“. Das gelte für den Hotelbetrieb ebenso wie fürs Restaurant, so der Küchenchef und Geschäftsführer. Ein Zeitfenster im Restaurant gibt es in der „Krone“ nicht, obwohl man Tage habe, an denen ein Annahmestopp erfolgen muss, weil man zwar die Platzkapazitäten hätte, aber das zur optimalen Abwicklung des Gästeaufenthalts am Tisch benötigte Service- und vor allem Küchenpersonal fehle.

Ambiente zählt

„Wir können aber mit unserem Team sicher stellen, dass die Gäste, die bei uns Platz finden, bestmögliche Qualität an Speis und Trank sowie im Service erhalten und diesen in angenehmen Umfeld genießen können“, betont Martin Hauri.