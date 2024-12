Grünen-Ernährungsexpertin Renate Künast warb für die Pläne, die Transparenz für die Kundinnen und Kunden und Planungssicherheit für die Bauern brächten. "Diejenigen, die gute Standards einhalten, wollen nicht nur im Handel, sondern auch in der Gastronomie angemessen vermarkten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Infos auch digital möglich

Im Entwurf heißt es, Gäste könnten so in Restaurants, Kantinen oder am Imbiss "eine informierte Kaufentscheidung hinsichtlich der Haltungsbedingungen der Tiere" treffen, von denen das Lebensmittel stammt. Denn in der Praxis zeige sich, "dass im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung nur wenige Informationen zur Art der Haltung der Tiere zu finden sind". Um die Umsetzung zu erleichtern, sieht das Konzept auch die Möglichkeit einer digitalen Kennzeichnung vor.