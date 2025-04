Gastronomie: Frischer Wind fürs Gastro-Flaggschiff „Kranz“ in Lörrach

Die Tradition

Schon 1872 wurde durch das Großherzogliche Bezirksamt Lörrach die erste Schankwirtschaftsgenehmigung erteilt, im Jahre 1909 gab der Wirt Albert Reif dem Gasthaus seinen heutigen Namen. Seit November 2022 steht das junge Ehepaar mit Herzblut und Idealismus in der Tradition Markgräfler Gastlichkeit.

Das Pächterehepaar

Gemeinsam sind sie verantwortlich für den Restaurant- und Hotelbetrieb in der Basler Straße. Nach Engagements bei klangvollen Adressen in der Region führt Alexander Koch Regie in der Küche. Marika Koch hat einen Bachelor of Arts in internationalem Wirtschaftsmanagement und war im IT-Projektmanagement angestellt. Sie hat die Federführung bei unternehmerischen Fragen, Gästebetreuung und Systemverwaltung – unter anderem...