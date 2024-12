Gastronomie: In Kandern gibt’s jetzt ein indisches Restaurant

Einen Traum erfüllt

Kuldeep Singh Sidhu und seine Ehefrau Lovepreet Sidhu stammen aus dem nordindischen Punjab. Es ist das erste Restaurant, das sie gemeinsam eröffnen. Kuldeep arbeitete in seiner Heimat als Koch, seit sieben Jahren lebt er in Deutschland. Lovepreet Sidhu wohnt seit 14 Jahren in Kandern. Für sie ist mit der Eröffnung des Restaurants in der Bahnhofstraße 3 der Traum von einem Lokal in ihrer Heimatstadt in Erfüllung gegangen.

„Alle Speisen bereiten wir mit frischen Zutaten und ohne Glutamat zu“, erklärt Lovepreet Sidhu, die sich um den Service kümmert. Und: „Wir wollen mit dem Vorurteil aufräumen, dass indisches Essen nur scharf ist.“ Die Speisen werden mild gewürzt serviert und nur auf Wunsch indisch medium oder scharf zubereitet. Kuldeep wird von seinem Vater Nanak Singh unterstützt, der als Koch die verschiedenen Masalas und Gerichte zubereitet. Das Restaurant bietet 32 Sitzplätze, verteilt auf Sechser-, Vierer- und Zweiertische. „Leider ist vieles an Deko auf dem Weg von Indien zu uns kaputtgegangen“, berichtet Lovepreet Sidhu. Bis alles eingerichtet ist, wird es noch etwas dauern. Die Eröffnung, die ohne große Ankündigung stattgefunden hat, stieß auf große Nachfrage, freut sich das Paar. „Viele freuen sich auf die indische Küche und sind neugierig.“