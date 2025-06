Gastronomie in Lörrach: Dialog zur „Schwalbenäscht“-Zukunft

An der Mitgliederversammlung hat Andreas Heiler als zukünftiger hauptamtlicher Vorstand der Baugenossenschaft Lörrach die anwesenden Mitglieder über das geplante weitere Vorgehen beim „Schwalbenäscht“ informiert. Mit Freude habe man bei der Baugenossenschaft das rege Interesse zur Kenntnis genommen und wolle nach der Kündigung des Pächterpaars Narin in einem ergebnisoffenen Format alle Anwohner und Interessierten zu einer Dialog-Veranstaltung einladen. Diese soll zwischen dem 4. und 7. August stattfinden. Hierbei soll gemeinsam über die Zukunft beraten und diskutiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Baugenossenschaft.