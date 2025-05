Gastronomie in Lörrach: Ristorante Eintracht neu eröffnet

In der Welt der Gastronomie

Sein Weg in die Welt der Lokale und Cafés zeichnete sich schon in jungen Jahren ab. Nach dem Besuch der Hotelfachschule in Italien kam Lamano noch als Teenager aus den Abruzzen in die Schweiz und später nach Deutschland. Er arbeitete unter anderem in Arosa und in der deutschen Hotellerie, später insbesondere in der Gastronomie. Seinen ersten Betrieb übernahm er gemeinsam mit einem Kompagnon im badischen Rheinfelden. In der deutschen Grenzstadt hat er insgesamt vier Betriebe erfolgreich geführt, erzählt Lamano. Zwischenzeitlich war er auch in der Schweiz aktiv, „dort aber eher mit Cafés und Eisdielen“. Und nun: die „Eintracht“, ein italienisches Flaggschiff in Lörrach. Er konzentriere sich ausschließlich auf das Haus am neuen Lörracher Marktplatz, betont Lamano.

Die Chance ergriffen

„Im Leben gibt es immer wieder Zufälle“, sagt er. Sein neues Projekt war einer. Schon länger habe er mit der Eröffnung eines Restaurants in Lörrach geliebäugelt, nun bot sich die Gelegenheit. Nach fast vier Jahrzehnten ging kürzlich Antonio De Marco als Betreiber des Ristorante in den Ruhestand. Es war ihm wichtig, einen Nachfolger zu finden, der die „Eintracht“ als ambitioniertes italienisches Restaurant weiter führt, sagte De Marco Ende März im Gespräch mit unserer Zeitung – ohne den Namen zu nennen. Mit Enrico Lamano hat er ihn gefunden. Er führt das Haus künftig gemeinsam mit dem Küchenchef Francesco Venturella.