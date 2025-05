Gastronomie in Lörrach: Stabwechsel bei der Casa del Gelato

Foto: Pixabay

Nun steht er wieder im Geschäft in der Spitalstraße und freut sich, dass sein Laden von einer anderen Familie unter demselben Namen und mit demselben Konzept weitergeführt wird. „Never change a running system“, sagte dazu Christos Makridis im Gespräch mit unserer Zeitung, in einem funktionierenden System müsse man nichts ändern. Er ist im künftigen sechsköpfigen Betreiberteam für die Verwaltung zuständig. „Wir haben die Eisdiele übernommen, weil sie einen guten Namen hat. Wir wollen die Qualität und das Konzept beibehalten und den Familienbetrieb mit Wärme und Herzlichkeit so weiterführen, wie Vincenzo es gemacht hat“, sagt Makridis.

Nach bewährtem Rezept

„Wir“ – das sind neben Makridis dessen künftige Schwägerin Anna Sula, ihr Ehemann Roland Neli sowie ihre Schwester und Eltern. Das Eis wird weiterhin im Haus nach Vicenzo Rotellas Rezept produziert und zu nach wie vor sehr moderaten Preisen verkauft. Rotella führt hierzu Roland Neli, der jetzt schon den Spitznamen „Vincenzo Junior“ trägt, in die Kunst der Eisherstellung ein. Man sei noch bei Rotella in Ausbildung, so Makridis. „Er ist solange da, bis wir alles beherrschen.“