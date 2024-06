Gastronomie in Schopfheim: Alte Stadtmühle empfängt wieder Gäste

Damit knüpft sie an vergangene Glanzzeiten des Restaurants in den 1990er Jahren an, als die „Alte Stadtmühle“ als einziges Spitzenrestaurant für Vegetarier in Deutschland galt. „Solche hochfliegenden Ambitionen habe ich nicht“, sagt Suleimann. Sie setzt vielmehr auf Abende mit Livemusik und eventuell auch Tanz. Auch Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage können in den Räumlichkeiten gefeiert werden.