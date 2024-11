Gastronomie in Todtnau: Im Traditionshaus geht’s weiter

Freundlicher Empfang

Der gelernte Restaurantfachmann ist heute die Seele der Gastwirtschaft, begrüßt die Gäste fröhlich, und man merkt ihm die Freude an der Arbeit und am Thema Gastfreundschaft deutlich an. Die Zufriedenheit der Gäste ist ihm ein großes Anliegen. In den Kommentaren, die im Internet zu finden sind, loben die Gäste einhellig den „super freundlichen und aufmerksamen Service“, aber auch die Qualität der Speisen wird immer wieder hervorgehoben.

Kai Übensee blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Viele Gäste aus dem Ort, der Umgebung aber auch Touristen seien ins gemütliche Gasthaus mit seiner gutbürgerlichen Küche gekommen. Mit zwei Köchen und zusätzlichem Servicepersonal auf Abruf hat der Gastwirt keine Personalprobleme, wie er unserer Zeitung berichtet.