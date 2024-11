Gastronomie in Weil am Rhein: Aus „Hebelhof“ wird „Johann“

„Take-Away“ an diesem Wochenende

Der zweite Streich folgt an diesem Wochenende: Von 17 bis 20 Uhr gibt es in der Turmstraße Brisket-Sandwich, Smashed Double Cheeseburger und Pulled Pork Stuffed Baked Potato mit Beilagen zum Mitnehmen. Eine Vorbestellung wird empfohlen, sagt Kratz mit einem Augenzwinkern. „First come, first served“ heißt die Devise – genau so wie er es bei seiner „Barbecue-Tour“ durch Texas im vergangenen Jahr kennengelernt hat.

Abläufe spielen sich ein

Bis zu drei Stunden hätten die Leute beim Kult-Griller „Snow’s Barbecue“ in Lexington in der Schlange gestanden, das nur an einem Tag in der Woche geöffnet ist, um an einen der begehrten Burger oder Spareribs zu gelangen.

Der „Hebelhof“ in Weil am Rhein – bald heißt er „Johann“. Foto: Beatrice Ehrlich

In Weil werden auch jene noch etwas bekommen, die sich spontan anstellen, versichert er. Ein Nebeneffekt der Mitnehmaktion sei, dass sich sein Team in der neuen Küche einfinden und dass sich Abläufe einspielen können. Für diverse Weihnachtsfeiern ist das „Johann“ bereits jetzt schon gebucht.