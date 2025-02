Gastronomie in Weil am Rhein: Von Tapas über Bowls bis Cocktails

Türkisch-spanischer Spagat

Mit seinem Angebot, orientalisch geprägten Tapas beim Brunch – „Serpme“ – nach türkischer Art will er kulinarisch den Spagat schaffen zwischen spanischen und türkischen Einflüssen – denn in beiden Sprachen heißt „Limon“ Zitrone. Tagsüber gibt es Bowls, am Abend Cocktails und wieder Tapas.

Einmal im Monat lädt Büklü zu einer Abend-Veranstaltung mit einem DJ ein. Die Stilrichtungen reichen von Techno bis Hip-Hop. Die Veranstaltungen werden über Social Media angekündigt.

Großvater kam als Gastarbeiter

Ein besonderer Grund zur Freude ist für Deniz Büklü, dass das „Limon“ in Sichtweite liegt zum ehemaligen Restaurant seines Vaters, Yüksel Büklü, der – so sagt der Sohn – als erster den Döner nach Weil gebracht habe. Und noch einen Pionier kann Büklü in seiner Familie aufweisen: Sein Großvater Hasan Büklü war der erste Türke, der 1963 als Gastarbeiter nach Weil kam, um hier bei der Deutschen Bahn anzuheuern. Eine türkisch-deutsche Weiler Familiengeschichte, die ihre jüngste Wendung im Juni vergangenen Jahres erfuhr, als Deniz Büklü, für ihn selbst überraschend, für die SPD in den Stadtrat gewählt wurde.