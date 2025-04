Gastronomie in Zell: Kathrin Scholz erfüllt sich ihren Lebenstraum mit einem eigenen Bistro

Café Gutmann verkleinert

Im vergangenen Jahr habe sie bei Gutmanns angefragt, was diese in fünf oder sechs Jahren vorhaben, mit dem Hintergedanken in diesen Räumen etwas Eigenes aufbauen zu können. Es habe so gewirkt als hätten diese nur darauf gewartet, dass mal einer vorbei kommt und fragt, erzählt Scholz im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dann hatten es Gutmanns plötzlich eilig. Sie vermieteten ihre Caféräume an Scholz und verkleinerten sich selbst auf den nun wieder genutzten Verkaufsbereich der Bäckerei. Das Bistro ist nun davon abgetrennt und damit völlig eigenständig.

Gastronomie ist ihr Ding

Stolz und mit einem zufriedenen Lächeln sitzt Kathrin Scholz in ihrem Bistro. „Das war schon immer mein Kindheitstraum und als die Zusage kam, habe ich gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Schon immer hatte sie den Wunsch, etwas Eigenes zu eröffnen. Nun ist es so weit. Der Wunsch der Zellerin kommt nicht von ungefähr. Auch ihre Mutter kommt aus der Gastronomie. Und auch die 43-Jährige selbst kennt sich aus, denn sie ist vom Fach. Nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Zeller „Löwen“ arbeitete sie an verschiedenen Stationen weiter in diesem Beruf. „Es war für mich schon immer klar, dass ich in die Gastronomie gehe und dort auch bleibe“, sagt sie.