Gastronomie in Zell Wirt erhält mehrere Auszeichnungen

Heimische Weine

Stefan Junghanns überreichte passend dazu als Projektmitglied „Haus der Baden-Württemberger Weine“ das gleichnamige Zertifikat. Junghanns, selbst Gastronom im Landhotel Hirschen in Oberwolfach, betonte, dass zur heimischen Küche auch die heimischen Weine gehören. Eine Idee, die im „Löwen“ in Zell angekommen sei und das Angebot abrunde. Als Gratulantin hatte Junghanns die Badische Weinkönigin Lucia Winterhalter mitgebracht.

Über beide Auszeichnungen freute sich Kiefer. Einen besonderen Dank für die gute Mitarbeit erhielten von ihm seine Lebensgefährtin Sabine Rehm und stellvertretend für das ganze Personal Küchenchef Michael Spitz und die für den Service zuständige Personalorganisatorin Nadine Abarte.

Die Gratulation an die Gasthäuser verband Zells Bürgermeister Peter Palme mit einem Lob für die gute Küche, die auch er schätze. Er präsentierte der Regierungsvertreterin aus Stuttgart das Zeller Bergland. Im Gespräch in „kleiner Dienstrunde am geselligen Tisch“ nutzte Palme die Gelegenheit, um auf das hinzuweisen, was ihn und die Bevölkerung umtreibt.