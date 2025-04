Wie aus einem Beschluss des Amtsgerichts München hervorgeht, hatte Sausalitos für die Gesellschaften Sausalitos Holding GmbH, Sausalitos Heumarkt 67 GmbH, Sausalitos Aachen GmbH sowie Sausalitos Norddeutschland GmbH sowie weitere Gesellschaften Insolvenzanträge gestellt.

Standorte bleiben geöffnet

Als Grund für die Probleme nannte das Unternehmen unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So habe sich das Kundenverhalten seither geändert, die Gästezahlen seien zurückgegangen. Einnahmen und die Rentabilität der Gruppe seien gesunken, so Sausalitos, auch bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland.