Gastronomie: Restaurant Glöggler ist bald Geschichte

Nun aber läuft es anders, sodass ab Februar eine der bekanntesten Adressen der durchaus hochkarätigen Schopfheimer Gastro-Landschaft fehlen wird. Über ein Jahr lang steht die Immobilie nun schon zum Verkauf – ein passender Interessent, der das Haus mitsamt Gastronomie übernimmt, hat sich bis heute nicht gefunden. Anders sähe es womöglich mit einer Verpachtung aus. Erste Wahl aber war und ist das nicht für das Inhaber-Paar – und so bleiben Haus und Küche vorerst in den Händen von Hansi Glöggler und seiner Frau Meike.

Die Hoffnung, den Betrieb innerhalb der eigenen Familie weiterzugeben, war schon lange passé: Die Söhne Max und Jakob haben früh klargemacht, dass es sie beruflich woanders hinzieht.

Lange Familientradition über Generationen hinweg

So also endet mit der Schließung der Weinstube eine ansehnliche Familientradition. Schon Hans Glögglers Großvater war Gastwirt und hatte Mitte der 1950er Jahre das damalige Bahnhofsrestaurant inne (heute „Grünkern“). Ab 1961 führte sein Vater Manfred das Haus gemeinsam mit seiner Frau Verena als Hotel und Restaurant zehn Jahre lang. Als dieser 1971 mit erst 37 Jahren starb, stand Mutter Verena allein mit ihren vier Kindern Ursula, Hans, Sabine und Gisela da, zog mit diesen in ihr eigenes Vaterhaus am alten Viehmarkt – und legte dort mit viel Elan (und bei Zinsen von 14 Prozent, wie Glöggler anfügt) den Grundstein für die heutige Weinstube.

Einfach war’s nicht und zu tun gab es einiges in dem über lange Jahre unsanierten Gebäude, erinnert sich Hans Glöggler – am 1. Dezember 1973 aber konnte Gisela Glöggler schließlich ihre „Weinstube“ als klassisches Wirtshaus eröffnen. Über vierzig Jahre lang, bis zu ihrem 80. Geburtstag, war die Gründungsmutter in der Gaststätte aktiv; seit neun Jahren nun genießt sie ihren Ruhestand.

Hans Glöggler selbst stieg nach der Koch-Lehre im Weiler Adler und in der Gersbacher „Mühle“, nach Wehrdienst und einigen Jahren in Stuttgarter Gefilden im Jahr 1983 mit ein. Eine offizielle Sterneküche, auf die er während seiner Lehrzeit getrimmt worden war, war nicht das erklärte Ziel – der Schwerpunkt sollte nun aber doch auf der anspruchsvolleren gutbürgerlichen Küche liegen; der Zusatz „Restaurant“ vor dem hergebrachten Namen signalisierte fortan den gehobenen Anspruch. An den Räumlichkeiten selbst hat sich seit den Anfangsjahren nicht allzuviel geändert, erklärt Glöggler.

„Ohne Team geht es nicht“

Von Anfang an mit an Bord waren Hans’ Schwestern – und Gisela und Sabine sind’s bis heute zumindest zeitweise. Gattin Meike kam Mitte der 1990er Jahre mit an Bord und schmeißt den Laden gemeinsam mit ihrem Mann. „Es geht nur im Team“, betont der Gastronom.

Das Gastro-Mobil wird weiter unterwegs sein. Foto: Anja Bertsch

Überhaupt das Team: Etwa zwei Dutzend Mitarbeiter vom Hausmeister über die Servicekräfte bis zum Koch gehören, teils schon seit Jahrzehnten, zum Betrieb. Ein Teil hat sich für die Zukunft neu orientiert. Manche bleiben, um das künftige Catering- und Foodtruck-Geschäft mitzuwuppen, das, so lässt Hansi Glöggler anklingen, künftig noch die ein oder andere Facette mehr bekommen könnte.

In gewisser Weise dann also doch die nahtlose Fortsetzung der Umtrieb- und Findigkeit, mit der das Alemannen-Original im Städtli auch jenseits der Kochtöpfe seit Jahrzehnten aktiv ist – sei’s als langjähriger Zunftabendakteur, oder sei’s seit 15 Jahren (und bis auf Weiteres) als Co-Vorsitzender des umtriebigen Wirtevereins, der von der Spargelschäl-WM bis zur Live Night für Leben in der Stadt sorgt.

öffentliche Abschiedsparty an Dreikönig, 6. Januar, 2024