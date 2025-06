Gastronomie und Bürgertreff: Droht dem Lörracher Schwalbenäscht das Aus?

Die Baugenossenschaft

Geschäftsführer Andreas Heiler erklärt, dass man gesprächsbereit sei, Gelegenheit dazu gebe es am Donnerstag bei der Jahresversammlung der Baugenossen. Er ergänzt auf Nachfrage, dass der aktuelle Pächter seit 2005 bereits der siebte sei. Man müsse daher überlegen, ob das Geschäftsmodell eines Tagescafés noch wirtschaftlich sei. Für Ideen sei man indes offen, betont Heiler. Es stünden insgesamt hohe Investitionskosten für das Restaurant Schwalbenäscht an, hatte zuvor der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Andreas Seiter erklärt. Das könne schnell in einen sechsstelligen Bereich gehen. Das Ganze müsse aber wirtschaftlich darstellbar bleiben.

Wer soll für solch hohe Kosten aufkommen? Stefanie Kugler sieht hier die Baugenossenschaft in der Pflicht.

Unterschriften-Aktion

Und so hat das Ehepaar Kugler eine Unterschriftenliste aufgegleist. Diese liegt im Schwalbenäscht aus. Am heutigen Dienstag wollen die Akteure zudem beim Seniorenkino die Besucher um Unterschriften bitten. Denn: Das Schwalbenäscht ist vor allem ein Treffpunkt für ältere Menschen. Es ist das einzige Gastroangebot im Quartier, wurde einst als Quartierstreff angelegt. Weiterer wichtiger Aspekt ist das oben angesprochene Nebenzimmer: Hier werden oft nach einer Beerdigung auf dem nahen Friedhof Trauerfeiern abgehalten.