Gastronomie Wenn Bars hoch hinaus wollen

Versteckte Bar-Schätze

Höhe ist indes nicht das einzige, mit dem Frankfurter Bars punkten können. Oft sind es gerade die kleinen, versteckten Bars, die einen Besuch wert sind. Die nur wenige Plätze winzige Bar "The Tiny Cup" im Haus des veganen Sternerestaurants "Seven Swans" in der Innenstadt zum Beispiel. Betreiber Sven Riebel wurde kürzlich vom Barkeeper-Fachmagazin "Mixology" zum "Gastgeber des Jahres" gekürt.

In der Bar auf nur 17 Quadratmetern: dezente Hintergrundmusik, zwei gemütliche Sitzbänke, angenehm-schummriges Licht. Wohnzimmeratmosphäre und nah am Gast zu arbeiten seien seine Ziele, sagt Riebel, der die Bar 2015 eröffnet hat. Der kleine Raum erleichtere, ins Gespräch zu kommen. Ein Zwang dazu bestehe aber nicht. Maximal 18 Gäste hätten Platz. Die Bar wendet sich an "Freunde gepflegter Trinkkultur" und biete neu interpretierte Cocktail-Klassiker - aber ohne Schirmchen, künstliche Kirschen oder Ananas-Deko. Derzeit sei Wermut gefragt. Und Cognac erlebe ein Comeback, sagt der 44-Jährige. 20 Drinks stehen auf der Karte, dazu kommen Standards, die eine Bar haben müsse, wie "Whiskey Sour".

Unter den Bars ist auch ein Klassiker zurück - wenn auch nur vorübergehend: Die legendäre "Jimmy's Bar" im Grandhotel Hessischer Hof, das Ende 2020 geschlossen wurde, ist seit Mitte Dezember wieder geöffnet. Betreiber sind Micky Rosen und Alex Urseanu, die in Frankfurt zahlreiche andere Bars, Restaurants und Hotels haben - und zwar, bis das Hotel wiedereröffnet wird. Die gediegene Bar gegenüber der Messe hatte jahrzehntelang nicht nur zur Buchmesse Kultstatus.

Die Gastroredaktion des Magazins "Frankfurt geht aus" setzte für die Ausgabe 2023 die Bar "Yaldi" im Bahnhofsviertel auf Platz eins der Kategorie "Szenebars". Auf den folgenden Plätzen stehen das "White Rabbit" in der Innenstadt und das "Hunky Dory" am Baseler Platz. Bei den "klassischen Bars" steht die Bar im Hotel "Roomers" ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von der "Old Fashioned Bar" in Alt-Sachsenhausen und dem "Logenhaus" im Nordend.