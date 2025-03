Neues Leben kehrt am Dienstag, 4. März, in das seit Ende 2023 geschlossene Lokal „Tempel“ in der Müllheimer Werderstraße ein. Das bisherige Image des „Tempel“ mit edler Lunch-Küche und feinen Getränken, das auch die Gastro-Kritiker von Gault & Millau mit einer roten Haube ausgezeichnet hatten, will der neue Betreiber Andreas Liffers durchaus fortsetzen. Er spricht von einer „modernen Tagesbar mit gesunder regionaler Küche in entspannter Atmosphäre“.